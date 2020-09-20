Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об изменениях в своей программе.

По словам Щербаковой, у очень многих людей действительно было такое мнение, что программа мрачновата, а поскольку прокаты все-таки нужны, чтобы посмотреть программы, было решено что-то изменить.

«Все равно ничего не теряем. Эта музыка более мощная, но в нее приходится больше вкладываться, из-за этого сильнее усталость. Но я пересмотрю прокат, мне кажется, хорошо получилось», — сказал Щербакова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс»

Она отметила, новый и старый варианты для нее абсолютно разные, так как в той музыке был логичный образ, страдание, и от этого в программе не было напора, а здесь музыка тянет фигуристку за собой и заставляет вкладываться на двести процентов. Щербакова добавила, она считает, что новая все же лучше выглядит.