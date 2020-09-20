Ивуарийский защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье может перейти в московский «Спартак».

Как сообщает Metaratings, ивуариец намерен получать в московском клубе 3,4 миллиона евро за сезон. Если красно-белые согласятся, Орье станет самым высокооплачиваемым игроком красно-белых: прямо сейчас в команде никто не зарабатывает больше трех миллионов евро в год. Отмечается, в «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллионов евро до вычета налогов.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов позволить Орье уйти, сам защитник тоже не против покинуть клуб, так как считает, что покупка Мэтта Доэрти скажется на его возможностях. Известно, что в начале сентября «Спартак» отправлял по игроку первые запросы. СМИ также писали, что футболист находится в сфере интересов «Монако» и «Байера».