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  • 22:29,  20 сентября 2020
Футбол
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Тедеско: Ситуация с удалением Маслова получилась просто удивительной

Тедеско: Ситуация с удалением Маслова получилась просто удивительной
Доменико Тедеско. Фото: "Спартак".

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о победе над «Рубином».

По словам Тедеско, ситуация с удалением Маслова получилась просто удивительной, так как футболист уверенно оборонялся, но едва сфолил в первом тайме, как сразу получил карточку.

Тренер отметил, Маслова готовились поменять после перерыва, понимая риск, и Гапонов пять минут ждал возможности выйти, но не успел.

«Я рад, как ребята справлялись с давлением в своей штрафной, блокировали удары, но мы могли бы не давать сопернику так много подавать с флангов, могли выше встречать чужие атаки. Есть над чем работать», – сказал Тедеско, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».

Напомним, в рамках восьмого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» дома потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2.

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