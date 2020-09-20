Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о победе над «Рубином».

По словам Тедеско, ситуация с удалением Маслова получилась просто удивительной, так как футболист уверенно оборонялся, но едва сфолил в первом тайме, как сразу получил карточку.

Тренер отметил, Маслова готовились поменять после перерыва, понимая риск, и Гапонов пять минут ждал возможности выйти, но не успел.

«Я рад, как ребята справлялись с давлением в своей штрафной, блокировали удары, но мы могли бы не давать сопернику так много подавать с флангов, могли выше встречать чужие атаки. Есть над чем работать», – сказал Тедеско, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».