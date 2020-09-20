Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о выступлении Хамзата Чимаева на турнире UFC Fight Night 178.

«Хамзат – красавец, больше нечего сказать! Мало кто может отправить соперника в нокаут с одного удара и тем самым лишний раз доказать свои амбиции и показать, что готов не только бороться», — сказал Шлеменко, слова которого приводит «Чемпионат».

Он отметил, что хотел бы посмотреть бой Чимаева с Масвидалем, а не с Майей, так как Дэмиан — более удобный для Хамзата боец, и может получиться такая же история, как и с Мершертом.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178 (UFC Vegas 11) в рамках основного карда чеченский боец Хамзат Чимаев из Швеции разбил американца Джеральда Мершерта. Бой длился 17 секунд и завершился победой Чимаева техническим нокаутом в первом раунде.