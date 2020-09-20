Капитан европейской команды Nigma Куро KuroKy Салехи Тахасоми не будет выступать на OGA Dota PIT Season 3. Информация об этом появилась в официальном твиттере организации. Вместо Куро будет выступать их тренер Роман rmN Палей, который уже некоторое время играет за коллектив.

Организация сообщила, что KuroKy всё ещё проходит лечение и до сих пор не восстановился после травмы руки.

Некоторое время назад мидер команды Аливи w33 Омар высказался на счёт перемещений игроков внутри команды. Аливи комфортно играть и с одним игроком и с другим.

KuroKy точно останется игроком, а rmN — тренером. Но в целом только они могут решать, чем хотят заниматься. Я с удовольствием буду играть с любым из них.

Турнир будет проходить с 20 по 26 сентября и будет включать в себя закрытые квалификации и основную часть, куда будут приглашены шесть команд напрямую.

Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.