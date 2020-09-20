Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским «Куньлунь Ред Стар» и ярославским «Локомотивом», запланированная на 21 сентября, не состоится в срок из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает пресс-служба лиги, в данный момент в составе ярославской команды обнаружено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, 17 сентября у нескольких представителей «Локомотива» появились симптомы ОРВИ. В целях безопасности участников чемпионата команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус как минимум пяти хоккеистов рижского «Динамо» дали положительный результат. Председатель совета директоров Юрис Савицкис подтвердил информацию об обнаружении у игроков COVID-19.