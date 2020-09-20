Представители хорватского нападающего Марио Манджукича 22 сентября прилетят в Москву и проведут встречу с руководством московского «Локомотива» по переходу футболиста.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, именно после этих переговоров будет поставлена точка в переходе футболиста.

Ранее сообщалось, что Манджукич подпишет соглашение сроком на два года, его зарплата в московском клубе будет составлять около 2,8 миллиона евро в год (без учета бонусов).

Напомним, сейчас Марио Манджукич является свободным агентом, в марте 2020 года футболист расстался со своим последним клубом — катарской командой «Аль-Духаиль», за которую он выступал несколько месяцев. Ранее Марио Манджукич защищал цвета таких команд, как «Вольфсбург», мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».