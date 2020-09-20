Голкипер французского «Ренна» Эдуар Менди может стать футболистом лондонского «Челси».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, все необходимые для трансфера документы подписаны. Отмечается, о переходе 28-летнего игрока объявят на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб намерен взять 28-летнего сенегальского вратаря на замену Кепе Аррисабалаге. Отмечается, «Челси» уже сделал предложение «Ренну» по покупке голкипера, а примерная сумма сделки составляет семь миллионов евро.

Отметим, в прошедшем сезоне Менди провел в составе «Ренна» 25 матчей.

Также известно, что Кепа Аррисабалага не хочет уходить из команды и планирует бороться за место в составе. Кепа намерен получить шанс у главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда проявить себя.