«Ювентус» отказался от покупки Суареса

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб отказался от приобретения уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

«Суарес больше не является нашей целью, поскольку он не успеет получить итальянский паспорт до конца трансферного окна. Мы оценивали такой вариант, но никогда не были очень близки к Суаресу», — сказал Паратичи, слова которого приводит Sky Sport.

Уругваец, желавший получить итальянское гражданство, недавно сдал экзамен по итальянскому языку, но он не успел бы получить итальянский паспорт до того, как закроется трансферное окно.