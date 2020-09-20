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  • 00:18,  21 сентября 2020
ФК "Зенит"
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Орлов: Влашич помог бы «Зениту», но придется платить большие деньги

Орлов: Влашич помог бы &#171;Зениту&#187;, но придется платить большие деньги
Никола Влашич. Фото: Неваспорт/Михаил Киреев

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о теоретическом переходе Николы Влашича в «Зенит».

По словам Орлова, хорват помог бы «Зениту».

«Но как его заполучить? Придется платить большие деньги. И потом – я не слышал, чтобы Никола говорил о желании перейти в «Зенит». Насколько понимаю, Влашич нацелен на карьеру в Европе», — сказал Орлов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Комментатор отметил, сейчас сложно приобрести качественных легионеров, так как в РПЛ особо никто не хочет ехать, ведь российский футбол явно не прогрессирует.

Ранее СМИ сообщили, что «Зенит» готовит улучшенное предложение по переходу Влашича из ЦСКА и может заплатить армейскому клубу до 40 млн евро, однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.

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