Стал известен стар-лист на мужскую спринтерскую гонку в рамках летнего чемпионата России по биатлону.

В список участников вошел Александр Логинов, лидер сборной страны и чемпион мира 2020 года. Ранее он пропустил индивидуальную гонку из-за проблем с локтем. На спринт Логинов заявлен под 9-м стартовым номером.

Под 10-м номером в гонку уйдет Евгений Гараничев, под 11-м — Алексей Слепов, 20-м — Матвей Елисеев, а 21-м Антон Бабиков.

Также в гонке примут участие Эдуард Латыпов (41-й номер), Кирилл Стрельцов (42-й), Никита Поршнев (53-й) и Карим Халили (59-й) и многие другие члены резервной и основной сборной России.

Начало мужского спринта на летнем чемпионате России назначено на 12:00 по московскому времени.