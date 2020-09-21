На летнем чемпионате России по биатлону сегодня, 21 сентября, пройдёт женская спринтерская гонка. Соревнования проходят в Тюмени на биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири».

Шестой номер получила Анастасия Шевченко, под 17-м в гонку уйдет Татьяна Акимова. Под 21-м будет выступать Екатерина Глазырина, под 29-м — Анастасия Гореева.

Наталья Гербулова стартует 31-й, Евгения Павлова — 33-й, Анастасия Егорова — 34-й, а Ульяна Кайшева — 35-й.

36-й стартовый номер получила Тамара Воронина, 38-й — Полина Шевнина. В заключительной стартовой группе гонку пробегут Светлана Миронова (49-й номер) и Виктория Сливко (54-й).

В гонке не будет принимать участия один из членов основы сборной России — Лариса Куклина. На тренировке в Тюмени она повредила ногу, пришлось накладывать швы.

Начало гонки назначено на 9:00 по московскому времени.