Российский тренер по фигурному катанию, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о программах олимпийской чемпионки Алины Загитовой на новый сезон.

«Программы Алины? Будем ждать, что еще сказать. Надеюсь, что она покажет их на соревнованиях. Но, если нет, мы увидим их в шоу в любом случае. Я надеюсь, ничто не пропадет», — приводит слова Глейхенгауза портал Sport24.

По словам хореографа, все зависит от самой Алины, она в курсе, что группа выступает за продолжение ее спортивной карьеры. «Когда она приходит, мы с ней работаем, обсуждаем все технические и хореографические моменты», — отметил Глейхенгауз, добавив, что не понимает давления и требований со стороны фанатов фигуристки, ведь она сама должна принимать решения.

Напомним, ан данный момент Алина Загитова занята работой в «Ледниковом периоде», на контрольных прокатах она не выступала.