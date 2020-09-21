На стадионе биатлонного комплекса «Жемчужина Сибири» в Тюмени сегодня, 21 сентября, состоится мужская спринтерская гонка в рамках летнего чемпионата России по биатлону.

Начало гонки назначено на 12:00 по московскому времени (разница с Тюменью — 2 часа).

Прямую трансляцию мужской спринтерской гонки можно будет увидеть здесь.

Согласно заявочным старт-листам на гонку, расположенным на официальном сайте Союза биатлонистов России, в мужском спринте примут участие 72 биатлониста. Они пробегут дистанцию в 10 километров и преодолеют по два огневых рубежа — лежа и стоя.

Под 9-м номером на спринт заявлен лидер сборной России Александр Логинов, пропустивший предыдущую гонку из-за проблем с локтем. Под 10-м номером в гонку уйдет Евгений Гараничев, под 11-м — Алексей Слепов, 20-м — Матвей Елисеев, а 21-м Антон Бабиков.