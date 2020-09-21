Четверо участников Открытого чемпионата Франции по теннису сдали положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сообщает испанское издание Marca.

Как стало известно СМИ, положительные тесты сдали узбекистанский теннисист Денис Истомин, испанец Бернабе Сапата-Миральес, серб Педжа Крштин и американец Эрнесто Эскобедо.

В Marca также сообщают, что этот список не окончательный и положительных тестов на турнире больше, однако имена спортсменов неизвестны. Все заразившиеся коронавирусом будут находиться на самоизоляции 7 дней и не будут участвовать в квалификационном турнире.

«Ролан Гаррос», перенесенный с мая 2020 года стартует сегодня, 21 сентября и продлится до 11 октября. Действующие чемпионы турнира в Париже — Эшли Барти и Рафаэль Надаль.