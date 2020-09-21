Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал отсутствие Екатерины Юрловой-Перхт среди участниц летнего чемпионата России по биатлону.

В прямом эфире «Матч ТВ» Шашилов отметил, что Екатерина Юрлова-Перхт не смогла приехать на чемпионат России в Тюмень, поскольку в Австрии, где она сейчас тренируется, серьезное положение по пандемии коронавируса.

«Она позвонила: «Михаил Викторович, как считаете – прерываться? Если приеду, меня обратно не пустят». Я считаю, что ребенок в данном случае важнее чемпионата России», — отметил тренер, добавив, что если биатлонистку не пустят из России в Австрию, то свою дочь она не увидит до Нового года, а так Юрлова-Перхт сможет спокойно тренироваться.

Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт проводит самостоятельную подготовку к новому сезону, она тренировалась под Санкт-Петербургом, а сейчас проводит сбор в Рамзау.