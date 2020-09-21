Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о дальнейших сборах команды перед стартом Кубка мира.

По словам Шашилова, по окончании летнего чемпионата России российские биатлонистки вернутся на две недели в Сочи, в биатлонный комплекс «Лаура». Там пройдет серия контрольных стартов.

«Есть определенные тренировки, которые мы недоделали в сезоне. Плюс стрелковая подготовка», — заявил Шашилов в интервью Матч-ТВ. После сбора в Сочи биатлонистки отправятся в Москву на обследование, а с 22 октября будут тренироваться уже на снегу, в Тюмени.

Изначально снежный сбор хотели провести в Ханты-Мансийске, однако команде предоставят только гостиницу далеко от трассы. «Это 20 минут туда, 20 минут обратно, два раза в день. Это час двадцать – мы не такие сильные, чтобы позволить себе это», – рассказал тренер.