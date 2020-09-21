Российская биатлонистка Екатерина Глазырина выиграла женскую спринтерскую гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Соревнования проходят в биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири».

Глазырина чисто прошла оба огневых рубежа, преодолев дистанцию в 7,5 километров за 22 минуты и 51,1 секунды. Второе место у Светланы Мироновой, с одним промахом на стойке она проиграла Глазыриной всего 1,9 секунды.

Третьей стала Евгения Павлова, она не допустила промахов на огневых рубежах и отстала от победительницы гонки на 7,7 секунды.

В шестерку сильнейших по итогам гонки вошли Ульяна Кайшева, Тамара Воронина и Полина Шевнина, все они отстреляли чисто. Татьяна Акимова стала лишь 12-й, допустив два промаха.

Мужской спринт начнется в 12:00 по мск, прямая трансляция — здесь.