Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Александр Логинов пропустит спринт на летнем чемпионате России по биатлону и в итоге не выступит на турнире.

«Накануне попробовал потренировался , но травмированный локоть дал о себе знать! Рисковать нет смысла, Саша — здоровья!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее из-за проблем с воспалившимся локтем Логинов не принял участие в индивидуальной гонке ЛЧР в Тюмени. После спринта в календаре идет гонка преследования, однако в нее спортсмены квалифицируются по результатам предыдущей гонки.

Мужской спринт на летнем чемпионате России по биатлону стартует в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет увидеть здесь.