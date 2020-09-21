Российская биатлонистка Кристина Резцова сообщила о том, что уходит в декретный отпуск и из-за этого пропустит сезон-2020/21.

О своей беременности спортсменка сообщила в прямом эфире «Матч ТВ». «У меня случилось замечательное событие в жизни, и надеюсь, что большинство порадуется, что меня не будет в этом сезоне», — сказала Резцова, добавив, что пока ее планы — это наслаждаться всем, что происходит.

«До сегодня я тренировалась и, насколько возможно, буду тренироваться», — отметила спортсменка, добавив, что планирует вернуться в биатлон после декрета и показать, что стала только сильнее.

Резцова подчеркнула, что нисколько не расстроилась, что что-то пройдет мимо нее, поскольку для биатлонистки очень важна ее беременность, она ее хотела и ждала.