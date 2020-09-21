Российская биатлонистка Лариса Куклина полностью пропустит летний чемпионат России по биатлону из-за болезни.

Об этом сообщил ее муж и личный тренер Михаил Куклин. В эфире «Матч ТВ» специалист сообщил, что у Куклиной появилось небольшое недомогание незадолго до начала турнира, и решили пропустить первый старт — индивидуальную гонку, чтобы оценить состояние здоровья.

«Получается так, что, скорее всего, придется пропустить соревнование полностью. Куклина рассчитывала выступить на летнем чемпионате России, поэтому расстроилась», — сказал Куклин, отметив, что в дальнейшем до зимы Лариса будет тренироваться в составе сборной России.

Напомним, завтра, 22 сентября, на летнем чемпионате России по биатлону пройдет заключительный старт серди женщин — гонка преследования.