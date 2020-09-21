Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков, работающий в академии «Ангелы Плющенко», высказал мнение о том, кто мог бы посоревноваться с Александрой Трусовой по части прыжков.

Слова Волкова цитирует агентство ТАСС. Тренер отметил, что никогда о таком не думал, однако подобное соревнование может состояться в каком-либо шоу.

«С Сашей в прыжках соревноваться, мне кажется, нереально. Она такой человек, что с ней в этом соперничать бесполезно. Только если Нейтан Чен», — отметил Волков.

Напомним, Александра Трусова смогла исполнить произвольную программу на соревнованиях с четырьмя четверными прыжками (Japan Open 2019), Нейтан Чен на чемпионате мира 2018 исполнил произвольную программу с шестью четверными прыжками и выиграл тот турнир.