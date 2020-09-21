Реабилитолог и тренер по физической подготовке футбольного клуба «Зенит» Мария Бурова показала видео с восстановительной тренировки аргентинского форварда Себастьяна Дриусси.

В своем «Инстаграме» специалистка показала, как проходит восстановление Дриусси. В посте Бурова объясняет, на что обращать внимание в конце третьей фазы реабилитации, поскольку именно в ней происходит адаптация к беговой работе на поле.

Напомним, Себастьян Дриусси травмировался в матче против московского «Динамо» в пятом туре РПЛ. По результатам предварительного обследования было выявлено, что нападающий избежал повреждения крестообразной связки колена, однако серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка правого колена.

Срок восстановления Себастьяна Дриусси составит около полутора месяцев.