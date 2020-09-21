Егор Ergon Козлов или Ростислав fn Лозовой займут центральную позицию в Natus Vincere. Об этом сообщил портал metaratings со ссылкой на собственные ресурсы. Ergon в данный момент является игроком Team Spirit.
Ранее организация Natus Vincere совершила кардинальное изменение в своём составе по Dota 2. Из основного состава в запас ушли Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов, Никита young G Бочко и тренер Андрей Mag Чипенко.
Портал уже делился информацией о том, что 26-летний игрок состава VP.Prodigy Ростислав fn Лозовой больше не является игроком VP.Prodigy и может стать новым участником команды Natus Vincere.
По информации с различных источников, Natus Vincere тестируют много игроков и возможно, представленный в будущем состав будет ещё меняться.
Кандидаты в Natus Vinecere:
— Егор ergon Козлов
— Ростислав fn Лозовой
— Игорь iLTW Филатов
— Василий AfterLife Шишкин
— Анатолий Boo1k Иванов (тренер)
Александр Immersion Хмелевской и Ильяс illias Ганеев в данный момент остаются в составе.
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