Егор Ergon Козлов или Ростислав fn Лозовой займут центральную позицию в Natus Vincere. Об этом сообщил портал metaratings со ссылкой на собственные ресурсы. Ergon в данный момент является игроком Team Spirit.

Ранее организация Natus Vincere совершила кардинальное изменение в своём составе по Dota 2. Из основного состава в запас ушли Владислав Crystallize Кристанек, Павел 9pasha Хвастунов, Никита young G Бочко и тренер Андрей Mag Чипенко.

Портал уже делился информацией о том, что 26-летний игрок состава VP.Prodigy Ростислав fn Лозовой больше не является игроком VP.Prodigy и может стать новым участником команды Natus Vincere.

По информации с различных источников, Natus Vincere тестируют много игроков и возможно, представленный в будущем состав будет ещё меняться.

Кандидаты в Natus Vinecere:

— Егор ergon Козлов

— Ростислав fn Лозовой

— Игорь iLTW Филатов

— Василий AfterLife Шишкин

— Анатолий Boo1k Иванов (тренер)

Александр Immersion Хмелевской и Ильяс illias Ганеев в данный момент остаются в составе.