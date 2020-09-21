Российская биатлонистка Евгения Павлова сообщила, почему считает, что она переболела коронавирусом.

В прямом эфире «Матч ТВ» Павлова отметила, что 18 мая она проснулась утром от озноба, затем поехала со сбора домой и около двух недель не чувствовала запахов. Также у спортсменки было повышение температуры.

«Затем через два дня заболела мама, у нее был просто кашель. Она сдала тест, тот показал коронавирус», — отметила Павлова, добавив, что после этого она и ее муж Максим Буртасов сдали тесты на антитела к коронавирусу и оказалось, что они есть.

«То есть, видимо, действительно переболели», — подчеркнула Павлова.

Напомним, ранее такую же мысль высказывал спортсмен мужской сборной России Матвей Елисеев, у него тоже есть подозрения на то, что коронавирусом он переболел весной.