Российский биатлонист, чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов рассказал о травме, из-за которой он не выступил на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

В эфире «Матч ТВ» Логинов отметил, что сейчас травмирована правая рука. «Вот вы когда встаете с кровати, все равно упираетесь на какую-то руку, пытаетесь встать. Я сейчас этого сделать не могу этой рукой», — отметил Логинов, добавив, что травма мешает ему кататься и делать отталкивания на лыжероллерах.

«Сейчас я даже если подключаю её, то процентов на 10 и больше для равновесия», — сказал биатлонист, добавив, что ограничивает нагрузку сейчас и восстанавливается, чтобы можно было в октябре полностью включиться в работу.

«Как мне сказали, нужен покой», — заключил Логинов.