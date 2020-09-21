Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл мужскую спринтерскую гонку на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Соревнования проходят в комплексе «Жемчужина Сибири». Латыпов преодолел дистанцию в 10 километров за 25 минут и 32,7 секунды, допустив один промах.

Второе место занял Петр Пащенко, он также прошел гонку с одним промахом и проиграл на финише лидеру более минуты. Бронза — у Максима Буртасова, с чистой стрельбой он проиграл лидеру 1 минуту и 9 секунд.

В шестерку сильнейших также вошли Матвей Елисеев, Александр Поварницын и Илья Новопашин. Антон Бабиков стал седьмым, допустив два промаха на стойке. Карим Халили занял 9-е место (2 промаха), Кирилл Стрельцов — 17-е, Алексей Слепов — 26-е.