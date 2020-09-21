Организованное фанатское движение «Зенита» опубликовало открытое письмо в день 40-летия со дня основания.

Выдержки из открытого письма приводит портал 78.ru. За все это время на фанатской трибуне сменилось не одно поколение болельщиков: кто-то провёл там всю сознательную жизнь, кто-то водит на трибуну уже своих детей или внуков, а кто-то только начинает жизнь фаната.

В письме говорится, что за 40 лет объединение прошло путь от маленького сектора до огромной трибуны, были объезжены сотни городов и тысячи километров путей.

«Самое главное, что за эти годы мы смогли пронести энергию и любовь к «Зениту». То, без чего фанатизм не может существовать!», — говорится в обращении болельщиков. Этого фанаты желают всем, у кого навесгда сине-бело-голубое сердце.