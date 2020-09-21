Российский тренер по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова оценила выступления пары Елизавета Худайбердиева/Егор Базин на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Слова Тарасовой приводит портал Sport24.

«Победа Худайбердиевой и Базина говорит о том, что если у тебя тренер — технический специалист, который может судить чемпионат мира и Европы, то у тебя будут сразу хорошие результаты», — отметила Тарасова, добавив, что это не означает, что другие катались хуже них, просто дольше шли по этому пути..

«Причем какую разницу ставят за оригинальный танец! Близко к мировому рекорду», — подчеркнула тренер.

Напомним, Елизавета Худайбердиева встала в пару с Егором Базиным зимой 2020 года, первый этап Кубка России стал для них первым официальным соревнованием.