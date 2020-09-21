Российские фигуристы Карина Сафина и Сергей Бахмат выиграли соревнования среди юниорских пар на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Представители Пермского края Сафина/Бахмат стали вторыми в короткой и вторыми в произвольной программе, однако вышли на первое место по итогам соревнований — 166,72 балла.

На втором месте фигуристы из Москвы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, набравшие 164,46 баллов.

На третьем месте расположилась еще одна пара из Перми — Алина Расковалова/Артем Бутаев. За две программы фигуристы получили от судей 163,55 балла. Бронзу фигуристы вырвали благодаря победе в произвольной программе.

На этапе Кубка России в Сызрани осталось разыграть комплекты наград в юниорском женском и мужском катании, а также среди взрослых спортивных пар.