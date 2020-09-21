Бывший игрок HellRaisers Александр Nix Левин вернётся в состав, после того, как некоторое время состоял в запасе у организации. Киберспортсмен выступит вместе с командой на ESL One Germany 2020. Информация об этом появилась в официальной группе организации ВКонтакте.

СЕО HR Алексей Слабухин отметил, что Александр вернётся уже в октябре.

Переговоров с другими организациями не было. Nix вернётся в октябре и будет защищать цвета HR уже на ESL One Germany.

В начале лета Nix взял перерыв от соревновательной сцены и сравнил своё состояние с ALOHADANCE.

Я взял перерыв от компетитив Dota 2 на месяц. Перегорел эмоционально очень сильно. Да я не ради денег играю в Доту.

В данный момент состав «Восставших из Ада» выглядит следующим образом:

— Александр Nix Левин

— Глеб Funn1k Липатников

— Арслан Ksani Шаджанов

Кто именно займёт четвёртое и пятое место в команде пока не известно, однако ESL One Germany состоится в онлайне уже 5 октября и продлится до 1 ноября. На турнире среди 16 коллективов будет разыгран призовой фонд в размере $400 тыс.