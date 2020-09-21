Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о победе в спринте на летнем чемпионате России по биатлону.

В эфире «Матч ТВ» Латыпов заявил, что у него было плохое самочувствие перед гонкой, а в самой гонке были плохие погодные условия — дождь.

«Тяжело было. Шел равномерно два круга, но с небольшим запасом на финиш, потому что изначально нехорошо себя чувствовал», — отметил Латыпов, добавив, что ему удавалось держать скорость, а когда тренеры сообщили ему о лидерстве, в концовке удалось немного расслабиться.

По словам биатлониста, не первый раз команда приезжает в Тюмень после гор, однако сейчас его самочувствие лучше, чем было в прошлые разы.

Напомним, Эдуард Латыпов с минутным преимуществом одержал победу в спринте на летнем чемпионате России по биатлону.