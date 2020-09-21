Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил о том, каким будет отбор в сборную России на Кубок мира по биатлону.

В эфире «Матч ТВ» Польховский отметил, что на тренерском совете был принят ряд решений, специалисты обсудили критерии отбора в команду.

«На декабрьские этапы Кубка мира — право выбора предоставляется тренерам. Независимо от того, кто где проходил предсезонную подготовку», — сказал Польховский, добавив, что сборные не отказываются от проведения контрольных стартов.

Тренер подчеркнул, что следующий сбор мужской команды пройдет в Якутии, и все спортсмены будут на виду у тренеров. «Малиновский занял здесь призовое место, взоры тренеров уже обращены на него. Возможно, возьмем его с собой на сбор и там посмотрим», — заявил Польховский.