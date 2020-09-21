Российская спортивная пара Юлия Артемьева/Михаил Назарычев одержала победу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Отметим, представители Пермского края набрали за два проката 198,72 балла, выиграв как короткую, так и произвольную программы.

Второе место заняла пара из петербургской СШОР Ксения Ахантьева/Валерий Колесов. Фигуристы стали вторыми в короткой программе и третьими в произвольной, набрав 190,70 баллов.

Бронза турнира у пары из Москвы — Анастасия Балабанова/Алексей Святченко благодаря второму месту в произвольной программе вырвались на третье по сумме двух прокатов. Их результат 186,64 балла.

Четвертое место заняли фигуристы из Краснодарского края: Ксения Акопова/Никита Рахманин набрали 179,62 балла.