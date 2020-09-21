CEO организации G2 Esports Карлос ocelote Родригес Сантьяго высказался на счёт внутриигрокой экосистемы двух шутеров Valorant и CS:GO. В интервью каналу ESPN Esports Карлос с уверенностью говорил, что обладать только качественными игровыми механиками игре уже недостаточно в 2020 году.

«Если бы у меня выбор только из двух событий, я бы поставил все деньги на то, что Valorant со временем уничтожит CS:GO. Но это не значит, что я не верю в CS. Я верю, но считаю, что Blizzard и Activision показали нам, что видеоигры — это не просто видеоигры.

Это еще и то, что происходит вокруг них. В Valorant есть множество персонажей персонажи, у которых имеется своя личная история. Мы, люди, cклонны к сопереживанию, поэтому хотим знать больше деталей и лора об этих персонажах.

Единственное, что есть в CS:GO, — это механика, однако я люблю игру до смерти, действительно люблю.