CEO организации G2 Esports Карлос ocelote Родригес Сантьяго высказался на счёт внутриигрокой экосистемы двух шутеров Valorant и CS:GO. В интервью каналу ESPN Esports Карлос с уверенностью говорил, что обладать только качественными игровыми механиками игре уже недостаточно в 2020 году.
«Если бы у меня выбор только из двух событий, я бы поставил все деньги на то, что Valorant со временем уничтожит CS:GO. Но это не значит, что я не верю в CS. Я верю, но считаю, что Blizzard и Activision показали нам, что видеоигры — это не просто видеоигры.
Это еще и то, что происходит вокруг них. В Valorant есть множество персонажей персонажи, у которых имеется своя личная история. Мы, люди, cклонны к сопереживанию, поэтому хотим знать больше деталей и лора об этих персонажах.
Единственное, что есть в CS:GO, — это механика, однако я люблю игру до смерти, действительно люблю.
Valorant — это многопользовательский шутер от создателей League of Legends, в котором игроков ждут противостояния команд в формате 5х5 игроков. Главное отличие Valorant от CS — это уникальные персонажи-Агенты, каждый из которых обладает уникальными умениями и способностями.
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