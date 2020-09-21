Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сегодня, 22 сентября, проведут свои первые матчи на турнире АТР 500 в Гамбурге.

Соревнования проходят на кортах «Ротенбаум клуб».

Первая ракетка турнира Даниил Медведев сыграет в первом круге против представителя Франции Уго Умбера. Ранее эти теннисисты не пересекались на корте между собой.

Карен Хачанов на старте турнира в Гамбурге сыграет с местным спортсменом, теннисистом из Германии Яном-Леннардом Штруффом. В 2019 году эти теннисисты провели две очные встречи. На турнире в немецком Галле победу в матче второго круга одержал Хачанов, на «Мастерсе» в Париже Штруфф выбил россиянина с турнира — также во втором круге.

Точное время начала матчей пока неизвестно.