Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 22 сентябпя, сыграет с греческим ПАОКом первый матч в рамках противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе, начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.

Эти команды встречались в сезоне-2015/16 на групповом этапе Лиги Европы. В тот сезон «Краснодар» одержал над греческим клубом домашнюю победу, а на выезде сыграл вничью со счетом 0:0.

В текущей квалификации Лиги чемпионов ПАОК одержал уже две победы: во втором квалификационном раунде команда из Греции оказалась сильнее турецкого «Бешикташа», а затем на своем поле обыграла лиссабонскую «Бенфику».

Ответный матч пройдет в Салониках 30 сентября.