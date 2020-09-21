«Зенит» не интересуется возможностью покупки английского футболиста «Манчестера» Джесси Лингарда. Об этом рассказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее ESPN сообщал, что «Зенит» заинтересован в Лингарда. Тогда отмечалось, что у футболиста есть другой претендент — это лондонский «Тоттенхэм». Сообщалось, что переговоры между представителями двух клубов английской премьер-лиги уже начались.

«Информация об интересе «Зенита» к Лингарду не соответствует действительности», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

В минувшем сезоне полузащитник девять раз вышел в основном составе «МЮ» в чемпионате Англии, в 40 играх во всех турнирах забил четыре гола.