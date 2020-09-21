Баскетбольный «Зенит» успешно стартовал в первом матче сезона. Команда не играла с марта, когда был досрочно завершен сезон Единой Лиги ВТБ и Евролиги. Спустя практически полгода обновленный «Зенит», но с прежним тренером Хави Паскуалем, уверенно переиграл подмосковные «Химки» — команду, которая обладает чуть ли не сильнейшем составом в Европе.

Понятно, что можно делать скидку на то, что у «Химок» не было Алексея Шведа, который является для подопечных Куртинайтиса половиной команды. Можно отметить и плохую предсезонку «Химок». Как рассказал тренер, одна из проблем была в том, что из-за травм ни одну контрольную игру «Химки» не смогли провести полным составом, приходилось к игрокам основы подключать молодых ребят из второй команды.

Но и «Зенит» вышел на игру фактически без разыгрывающего. Основной первый номер Кевин Пангос получил травму. Его потенциальный сменщик Дмитрий Хвостов был травмирован ранее. Не было и основного «большого» — Артурас Гудайтис до сих пор не может выходить на паркет из-за повреждения.

В итоге, функции основного разыгрывающего попеременно исполняли атакующий защитник Денис Захаров и легкие форварды Кейси Риверс и Матеуш Понитка. «Зенит» сходу захватил лидерство и вплоть до третьей четверти был впереди на пять-шесть очков. В третьем отрезке игры «Химки» совершили рывок, достали «Зенит» и даже вышли в лидеры. Новый капитан «Зенита» Понитка мог перед стартом четвертой четверти сделать счет почти равным, но умудрился не забить три штрафных броска.

На, казалось бы, обидный казус, «Зенит» отреагировал гениально. Команда Паскуаля с самого старта четвертой четверти принялась успешно атаковать кольцо «Химок» и постепенно уходить в отрыв. Особенно старался снайпер «Зенита» Билли Барон, отметившийся одиннадцатью очками только в четвертой четверти. «Химки» забили за весь четвертый отрезок только 12 очков, а «Зенит» набрал 28. В результате, закономерная победа: в своей последней атаке «Химки» забили 3-очковый при «минус 15» в пользу «Зенита».

«Мы рады этой победе. Это хороший способ начать сезон, однако понятно, что мы полностью не готовы к сезону», — сказал после игры Хави Паскуаль.

Несмотря на сдержанность главного тренера, можно точно сказать, что этот «Зенит» будет сильнее прошлогоднего. Это видно по набору снайперов, которых имеет в составе Паскуаль. Такие игроки, как Бэрон, Риверс, Пангос, Пойтресс — значительно превосходят в атакующем потенциале Абромайтиса, Айверсона, Ренфро и Альбиси. Ну, а в защите команда Паскуаля, как и прошлогодняя команда Плазы, выглядит хорошо.

Тому «Зениту» явно не доставало атакующего куража. Текущий «Зенит» способен забивать даже в тот момент, когда командные действия оставляют желать лучшего. Тот же Бэрон можно взять мяч и бросить после ведения. Способны на индивидуальную игру Риверс, Пангос, Захаров. Также команда сохранила Томаса, Холлинза и Понитку — еще одна опция по набору очков.

«Зенит» добавит в ротации с возвращением Пангоса, Гудайтиса, Хвостова — это сделает команду еще сильнее.