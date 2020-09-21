Федерация фигурного катания на коньках России приняла решение отменить результат Алины Ющенковой на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Причина состоит в том, что 16-летняя фигуристка нарушила правила прохождения комиссии по допуску к участию на этапе КР в Сызрани. Ющенкова выступала в международных соревнованиях в сезоне-2019/20 за другую страну.

По итогам короткой и произвольной программы Ющенкова собрала 129,37 балла и заняла последнюю, девятую строчку в женском одиночном катании.

Напомним, что Ющенкова в прошлом сезоне представляла Израиль на юниорском уровне.