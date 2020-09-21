Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги общего собрания клубов РПЛ, на котором было разрешено посещать матчи выездным болельщикам.

По словам Медведева, гостевым фанатам будет разрешено приходить на футбол везде, по всем клубам РПЛ. Допустимая квота: 5% от билетной программы. При этом клубы имеют возможность договариваться об увеличении.

Медведев сообщил, что было много споров вокруг гостевой квоты, но большинством голосов это решение было поддержано.

Напомним, что болельщики «Спартака» уже в прошлом туре присутствовали на гостевом матче в Казани с «Рубином», заполнив целый сектор. «Спартак» победил «Рубин» со счетом 2:0.