Новым главным тренером «Химок» станет экс-наставник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.

Как сообщает «Чемпионат», Черевченко представят команде во вторник, 22 сентября.

Напомним, что прежний тренер Дмитрий Гунько был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты. Гунько выложи в социальных сетях пост, в котором попрощался с клубом, но позже удалил его.

Черевченко был тренером «Арсенал» с 2018 года, а в прошлом сезоне покинул команду. Также в своей тренерской карьере он работал в «Балтике» и «Локомотиве».

«Химки» с треми очками в восьми первых матчах занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ниже идет только «Ротор», который уже второй тур пропускает матчи из-за вспышки коронавируса.