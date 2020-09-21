Европейский микс 5men, неожиданно для всех, обыграл фаворитов матча Viking.gg со счётом 2:0 на закрытых отборочных к OGA Dota PIT Season 3. «Викинги» покидают квалификацию и занимают четвёртое место.

Следующим соперником «Пятерых мужчин» будет проигравшая команда во встрече FlyToMoon против NiP. Матч за выход в основную часть турнира с нижней сетки состоится завтра 22 сентября в 19:00 по мск.

Среди прочих команд в основную стадию турнира была приглашена VP.Prodigy, вокруг которой ходило множество слухов об изменениях состава.

Турнир проходит с 20 по 26 сентября. Общий призовой фонд OGA Dota PIT Season 3 составляет 175 тыс. долларов, первое место получит 70 873 долларов, второе 36 822 долларов, а третье 19 822 доллара.

Состав 5men:

— Маркус Ace Хёлгард

— Расмус Chessie Бломдин

— Анрдеас Xibbe Рагнемальм

— Расмус MISERY Филипсен

— Йохан pieliedie Острем