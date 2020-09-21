Хавбек «Севильи» Иван Ракитич решил завершить международную карьеру и прекратить выступления за национальную сборную Хорватии. Об этом говорится на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

Ракитич дебютировал за сборную Хорватии еще в 2007 году, проведя за хорватов 106 матчей, в которых забил 15 голов. В составе «шашечных» Ракитив был вице-чемпионом мира в 2018 году на турнире в России.

Перед началом этого сезона Ракитич покинул «Барселону» и перешел в «Севилью». За шесть сезонов в составе «Барселоны» Ракитич выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании, дважды выиграл Суперкубок Испании и один раз — Суперкубок УЕФА.

32-летний полузащитник не попал в заявку сборной Хорватии на октябрьские игры Лиги наций.