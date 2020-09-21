Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, кому он отдает предпочтение в единоборствах ирландцу Конору Макгрегору или россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Квят отметил, что ему тяжело сказать, кто лучше — они оба делают свой вид спорта таким популярным, из-за их противостояния Квят стал больше увлекаться UFC. По его словам, они как в Ф-1 были Сенна и Прост.

«Не очень хорошо разбираюсь в UFC, но, как я понимаю, у них два разных стиля. Надеюсь, однажды познакомлюсь и с Хабибом — с удовольствием взял бы у него урок борьбы!» — сказал Квят в прямом эфире группы «Ред Булл» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Квят в своем Instagram опубликовал совместное фото с Макгрегором из зала.