Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира во французском Страсбурге. В первом раунде соревнований россиянка победила со счётом 6:1, 6:2 хозяйку кортов Миртиль Жорж.

Матч продолжался 58 минут. За это время Блинкова один раз подала навылет, сделала четыре двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. В активе Жорж один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде турнира Блинковой нужно будет сыграть с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, обыгравшей в первом круге Эллен Перес.

Турнир в Страсбурге продлится до 28 сентября. В прошлом розыгрыше турнира победительницей соревнований стала украинка Даяна Ястремская, выигравшая в финале у Каролин Гарсии.