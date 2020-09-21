«Химки» на официальном сайте подтвердили отставку главного тренера Дмитрия Гунько. Соглашение с 44-летним специалистом было расторгнуто по соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ющенко. Именно он будет готовить команду к следующему матчу РПЛ с московским «Динамо».

Кроме того, «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров, пришедший в клуб перед началом сезона. С ним также расторгнут трудовой договор по соглашению сторон.

Ожидается, что новым главным тренером «Химок» станет Игорь Черевченко.

Напомним, Гунько был назначен главным тренером «Химок» 1 августа. В восьмом туре РПЛ «Химки» со счетом 2:7 проиграли «Краснодару».