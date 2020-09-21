На личном ютуб-канале аналитика Данкана Thorin Шилдса состоялся подкаст на тему киберспорта в CS:GO и Valorant. В гости к известному ведущему пришли игрок команды Fnatic Йеспер JW Вексель и тренер состава Team Liquid по CS:GO Джейсон moses О’Тул.

Джейсон признался в подкасте, что считал раньше предателями игроков, которые перешли из CS:GO в Valorant, но сейчас изменил своё мнение.

Некоторые игроки, перешедшие в Valorant, получают $20–30 тыс. в месяц. При этом у нового детища Riot нет чёткой структуры проведения турниров, новый ивент для команд может начаться совершенно неожиданно.

В Valorant перешло много игроков из североамериканского региона и уже показывают достойную игру в новой дисциплине. Одними из самых ярких представителей стали Джошуа steel Ниссан и Ник nitr0 Канелла.

Ранее CEO организации G2 Esports Карлос ocelote Родригес Сантьяго высказался на счёт внутриигрокой экосистемы двух шутеров Valorant и CS:GO. В интервью каналу ESPN Esports Карлос с уверенностью говорил, что обладать только качественными игровыми механиками игре уже недостаточно в 2020 году.