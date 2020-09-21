Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира категории АТР 500 в немецком Гамбурге. В первом раунде соревнований пятый сеяный Рублёв одолел американца Тенниса Сандгрена, который пробивался в основную часть соревнований через сито квалификации. Матч завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался один час и восемь минут. За это время Рублёв шесть раз подал навылет, обошелся без двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Сандгрен сделал три эйса, ни разу не ошибся на подаче, а также не сделал ни одного брейка. Теннисисты впервые играли в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге Рублёв сразится с американцем Томми Полом, начавшим турнир с квалификации. В первом матче Пол выиграл у представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 0:6, 6:4.