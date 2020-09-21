Боец UFC Хамзат Чимаев озвучил своих потенциальных соперников по боям.
Чимаев потребовал Масвидаля, Ковингтона, Эдвардса, Вандербоя, Демьена. По его словам, он разберется с каждым.
«У них разные лица, но итог будет один — уничтожение. Давайте сделаем это, UFC, Дана Уайт», — написал Хамзат Чимаев в своём твиттере.
В прошлые выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта за 17 секунд. Чтобы одержать победу Чимаеву потребовался один удар.
Хамзат Чимаев победил во всех трех поединках в UFC, сделав это досрочно. Шведский боец уже заявил, что готов драться с любыми топовыми бойцами своего дивизиона.
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