Боец UFC Хамзат Чимаев озвучил своих потенциальных соперников по боям.

Чимаев потребовал Масвидаля, Ковингтона, Эдвардса, Вандербоя, Демьена. По его словам, он разберется с каждым.

«У них разные лица, но итог будет один — уничтожение. Давайте сделаем это, UFC, Дана Уайт», — написал Хамзат Чимаев в своём твиттере.

В прошлые выходные Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта за 17 секунд. Чтобы одержать победу Чимаеву потребовался один удар.

Хамзат Чимаев победил во всех трех поединках в UFC, сделав это досрочно. Шведский боец уже заявил, что готов драться с любыми топовыми бойцами своего дивизиона.